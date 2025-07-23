日本民調顯示石破內閣支持率跌至新低

石破茂資料圖（圖源：央視新聞） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，日本自民黨和公明黨組成的執政聯盟20日在日本第27屆參議院選舉中落敗後，石破茂內閣的支持率跌至新低，自民黨內開始出現要求首相、自民黨總裁石破茂辭職的呼聲。



據日本共同社21日至22日在全國範圍內實施的民調結果，石破茂內閣的支持率為22.9%，跌至新低；51.6%的受訪者表示石破茂“應該辭職”。自民黨內也開始出現要求石破茂辭職的呼聲。



據共同社報導，農林水產副大臣、自民黨籍眾議員笹川博義21日在自己的博客中呼籲石破茂盡快下台。22日，笹川對媒體公開表示，“領導者理所當然應當承擔責任”。自民黨籍眾議員佐佐木紀、參議員山田宏等人22日也表達了石破茂應引咎辭職的觀點。



另據日媒報導，自民黨茨城縣、櫪木縣支部聯合會22日決定向自民黨總部提交要求石破茂辭職的請求，而高知縣支部聯合會21日也作出同樣決定。



根據自民黨黨章，自民黨總裁任期屆滿前，如果有超過半數的自民黨籍的國會議員和超過半數的自民黨都道府縣支部聯合會代表都提出選舉新總裁的要求時，可進行新總裁選舉。這事實上也將構成對現任總裁的罷免。



石破茂去年9月當選自民黨總裁，其任期至2027年9月。