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劉建超會見格魯吉亞代表團
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2025-07-23 17:23:06
中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月22日，中共中央對外聯絡部部長劉建超在北京會見由格魯吉亞“格魯吉亞夢想—民主格魯吉亞”黨政治委員會委員、議會第一副議長沃爾斯基率領的代表團。雙方就落實兩國領導人重要共識，密切政黨交往，推動中格關係健康穩定發展等交換意見。
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