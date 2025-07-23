湖北荊州博物館館員發掘、整理多批楚漢簡牘

出土於墓壁龕內的楚簡。（圖源：人民日報） 中評社北京7月23日電／據人民日報報導，“《九九術》竹簡以楚文字書寫乘法口訣，比裡耶秦簡《九九表》早一個多世紀”“《四王五霸》簡文第一次將楚文王列入‘春秋五霸’”……暑假期間，位於國家歷史文化名城——湖北荊州古城內的荊州博物館迎來參觀熱潮。“書於竹木——荊州出土簡牘展”展廳內，荊州博物館館員、策展人蔣魯敬正在為遊客們講解一枚枚簡牘的前世今生。



簡牘是古人記載、傳遞文字信息的工具，從商代一直沿用到魏晉時期。簡牘學研究專業門檻高、受眾範圍小，是典型的冷門絕學。蔣魯敬2012年從吉林大學歷史文獻學專業碩士研究生畢業後，就來到荊州博物館工作。10多年來，他參與發掘、整理了望山橋楚簡、龍會河楚簡、胡家草場漢簡等多批楚漢簡牘，持續進行簡牘研究、展陳利用。



與時間賽跑，搶救文明記憶



2019年春，荊州龍會河北岸墓地，隨著抽水泵的運轉，324號楚墓椁室水位緩緩下降，一束竹簡顯現輪廓。



憑借豐富的田野發掘經驗，蔣魯敬意識到即將迎來重要發現。他和同事立即趴在椁室邊，用浸濕的海綿將初露一端的竹簡覆蓋，並用噴壺持續噴水，保存完好的竹簡露出真容。



簡牘發掘、保護和修復是一場與時間的賽跑。“剛出土的竹簡軟得像面條，非常脆弱，接觸空氣後極易氧化變黑，可能導致文字瞬間消失。”蔣魯敬說，在龍會河楚墓發掘中，他們採用“整體提取法”：以薄塑料板作“手術刀”，木托板為“擔架”，將整堆簡牘托起，並快速送往荊州文物保護中心。



簡牘的揭取也是精細活，需要清理泥土、繪圖、照相、給簡牘編號。“簡牘出土時已被擠壓成一個不規則的板結體，需要自上而下逐枚揭取，每揭取一枚就編一個號，最大限度保留其原始信息。”蔣魯敬介紹，經過揭取、表面清理、紅外掃描、脫水脫色等流程，竹簡上原本模糊不清的文字逐漸清晰起來。



“遺留到今天的簡牘，最早為戰國楚簡。荊州作為戰國時期楚都遺址——楚紀南故城所在地，出土的戰國楚簡數量較多、內容豐富。”蔣魯敬介紹，截至目前，荊州20多座墓葬及1口古井已出土楚簡5000多枚，秦、漢簡牘近萬枚，“每出土一批簡牘，都意味著搶救一段埋於地下的文明記憶。”