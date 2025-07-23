崔旼鎬建議在釜山設海洋事務專職機構

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，當地時間7月22日，在由首爾外國記者俱樂部承辦的外媒記者座談會上，韓國世宗特別自治市市長崔旼鎬向在場記者介紹了正在快速發展為韓國中心城市的世宗特別自治市的現狀與未來，以及完成行政首都建設這一國家級課題的重要性。值得關注的是，針對韓國政府擬將海洋水產部遷往釜山的計劃，崔旼鎬建議採取在釜山新設專職機構的替代方案，以確保國家行政體系的穩定發展。



在回應人民網記者關於李在明總統“將海洋水產部遷至釜山”競選承諾相關提問時，崔旼鎬表示，能夠理解開發北極航道和建設釜山海洋城市的戰略意義，但“北極航線的開發是一個受到全球廣泛關注的問題，需優先就外交、環境等相關議題展開討論”。他認為，機構搬遷需要考慮外交協調、職員安置等多重因素，“與其倉促實施整體搬遷，不如在釜山設立海洋事務專職機構更為穩妥”。



崔旼鎬進一步指出：“目前是否必須在年內緊急完成部門遷移，仍值得商榷。我們應當花時間仔細評估包括多項外交問題、海洋水產部員工的生活問題、以及此舉對世宗市可能帶來的經濟與社會影響。”



崔旼鎬最後強調，世宗市仍處於建設發展階段，期待各界將目光轉向這座正在崛起的新興中心城市。我們將努力把世宗市建設成為可持續發展的未來首都。



作為韓國首個特別自治市，世宗市自2012年成立以來已集聚47個中央行政機關、16家國策研究機構和50餘個公共機構。