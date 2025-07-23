夢想的新起點：中方承建的特多鳳凰工業園

特多鳳凰工業園（圖片來源：新華社） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，加勒比的清晨，濕潤的空氣中彌漫著海風的氣息。卡車車隊駛入特立尼達和多巴哥的鳳凰工業園，工作人員有條不紊操作叉車來回穿梭，將一箱箱生產原材料裝載上車。



凱爾文·比帕斯站在裝卸平台旁，望向漸次堆叠的貨物對記者說：“這些原料將很快投入生產，轉化為一瓶瓶飲料送往世界各地。”



比帕斯是SMJ飲料公司原材料部門經理。這家總部位於特多的飲料製造商創立於1924年，至今已有百年歷史，是加勒比地區歷史最悠久、規模最大的飲料生產企業之一，旗下擁有十餘個品牌，產品遠銷數十個國家和地區。



“我們的目標是打造一個國際化的品牌，鳳凰工業園為我們邁出這一步提供了一個完美的平台。”比帕斯說。



由中國企業北京建工集團承建的鳳凰工業園是中國和特多共建“一帶一路”合作的旗艦項目，位於特多第二大港利薩斯角港，於2023年7月完工，占地約58萬平方米，目前入駐了26家企業，包括8家中國企業，園區整體入駐率達98%。



在鳳凰工業園中心地區，5棟由北京建工集團承建的現代化標準廠房拔地而起。比帕斯介紹說，SMJ公司租用了其中兩棟用作原材料倉庫，儲存樹脂、瓶胚、糖等飲料生產必需品。



與許多選擇入駐鳳凰工業園的企業一樣，比帕斯說，SMJ公司選擇落戶鳳凰工業園最關鍵的因素是地理位置與現代化基礎設施。每天，運輸卡車從園區出發，將原材料運往位於特立尼達島中部的工廠，車程僅需半小時。



“這裡靠近高速公路和港口，物流運輸非常高效。對於製造企業來說，時間就是效率。”比帕斯說。