兩岸青年共赴冰城非遺之約

活動現場圖（圖片來源：中國台灣網） 中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，近日，由黑龍江省青年聯合會、台灣同胞龍江行志願服務中心主辦的“一脈相連 情牽兩岸——兩岸中華文化沙龍”活動在哈爾濱舉辦。兩岸青年通過體驗赫哲族非物質文化遺產魚皮畫製作，深化對中華優秀傳統文化的認同，凝聚起同心向未來的青春力量。



活動現場，兩岸青年代表走進台灣同胞龍江行志願服務中心，在哈爾濱華德學院藝術與傳媒學院教師楊俊傑的悉心指導下，共同體驗赫哲族非物質文化遺產魚皮畫製作。從魚皮處理、圖案設計到粘貼裝裱，青年們親手參與每道工序，在指尖的觸碰中感受赫哲族文化的獨特魅力。經過特殊工藝處理的魚皮雖扎實挺括，卻仍保留著天然紋理，讓初次接觸的台灣青年嘖嘖稱奇。隨後精彩的魔術表演，引起兩岸青年陣陣歡呼。



“這是我第一次知道魚皮能做成衣服和畫，太神奇了！”王女士在體驗後激動地表示，赫哲族以打魚為生，卻將魚皮轉化為文化載體，這種生存與文化相生相融的智慧令人敬佩。她特別提到，親手製作的魚皮畫承載著獨特意義，“兩岸在剪紙、陶藝、刺綉等技藝上有很多共通之處，製作中不僅學到技藝，更觸摸到文化根源，感受到共享的文化基因。”



台灣同胞龍江行志願服務中心相關負責人介紹，赫哲族魚皮畫以獨特漁獵文化為魂，是北方民族與自然共生的智慧結晶。其製作中蘊含的山海敬畏與生活熱忱，與台灣少數民族的狩獵漁耕文化有著共通的生命觀。當兩岸青年協作完成作品時，展現的不僅是圖案，更是對“一方水土養一方人”的深刻共情。



據悉，此次文化沙龍活動為黑龍江省委台辦主辦的“一脈相連·情牽兩岸——台眼看龍江”兩岸青年參訪交流系列活動之一，後續還將開展藝術交流演出、創意設計沙畫秀等活動，通過多樣化的文化交流形式，為推動兩岸青年同心向未來注入持久文化動力。