“蘇超”爆火：始於足球，成於文化

中評社北京7月23日電／據新華社報導，江蘇省城市足球聯賽第七輪比賽塵埃落定，集齊了榜首爭奪戰、“南哥”爭奪戰、“筆畫”保衛戰等，話題十足，十三個城市文旅應援花式出圈。



“蘇超”為何這麼火？答案或許不止足球，更在文化。從最初靠“散裝江蘇”等網絡文化梗引發關注，到隨著賽程深入，各地歷史文化底蘊持續釋放，文旅消費市場不斷升溫，文明新風充分彰顯……“蘇超”如多棱鏡，折射從火爆賽事到文化現象的軌跡，亦似放大鏡，讓文化自信愈發堅定。



文化“德比”，以足球之名



第七輪開賽前，一條“蘇東坡在徐州為官、終老常州”的舊事，加上“季札掛劍”的典故，因常州對戰徐州而刷屏。網友笑稱“看一場球，補一堂歷史課”。



足球“德比”指的是同城或近鄰對峙，在江蘇，球場之外城市文化的亮相也是重頭戲。江河湖海齊聚一省，長江文化、大運河文化、江南文化、江海文化四大主脈交匯，楚漢文化、江淮文化、吳文化各具獨特氣韵，歷史典故、詩詞歌賦、特產風物各有各的精彩。



兩個多月來，“散裝江蘇”“蘇大強誰也不服誰”這些老梗，被“蘇超”釀出了新酒。



文化在“競合”中彰顯。一句“淮揚菜正統之爭”，揚州和淮安這兩大淮揚菜源頭同亮身段，一碗獅子頭、一份軟兜長魚，賽的是“味”；一聲“楚漢爭霸”，徐州漢文化、宿遷的“項王故裡”，爭的是“雄”；一場賽詩大會、幾封“書信”往來，較量的是誰的詩詞最多，誰的絕句更絕，比的是“才”。



“江蘇各個城市的文化歷史，從來沒有像今天這樣引起全國人民這麼持久的熱情與關注。”作家王幹說，“蘇超”精準捕捉了江蘇人內心對家鄉榮譽的認同感與好勝心。



文化在“創新”中傳承。球場上，徐州的球衣融入楚漢戰甲元素，南京的隊徽是辟邪神獸，蘇州讓江南“四大才子”與啦啦操隊友同舞，淮安、連雲港不約而同請來了西游“天團”；球場外，非遺代表性傳承人們也接住了這波流量，香包、剪紙、團扇、泥塑……各類非遺產品通過與“蘇超”元素結合，收穫新“粉絲”。