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廉政題材話劇《於成龍》晉京演出
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2025-07-23 18:16:34
劇照（山西省話劇院供圖）
中評社北京7月23日電／據新華社報導，由山西省話劇院排演的廉政題材話劇《於成龍》7月21日晚在北京保利劇院上演。該劇以清代山西籍名臣於成龍為原型，塑造了一個清正廉潔、心系百姓疾苦的廉吏形象。
話劇《於成龍》講述了於成龍在擔任直隸巡撫時期，面對當時饑荒遍野的民生民情、盤根錯節的官場環境，不顧個人安危，堅決治理貪腐、執政為民的故事。
該劇曾榮獲山西省第十三屆精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎、第十八屆山西省“杏花獎”新劇目獎。
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