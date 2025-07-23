廉政題材話劇《於成龍》晉京演出

劇照（山西省話劇院供圖） 中評社北京7月23日電／據新華社報導，由山西省話劇院排演的廉政題材話劇《於成龍》7月21日晚在北京保利劇院上演。該劇以清代山西籍名臣於成龍為原型，塑造了一個清正廉潔、心系百姓疾苦的廉吏形象。



話劇《於成龍》講述了於成龍在擔任直隸巡撫時期，面對當時饑荒遍野的民生民情、盤根錯節的官場環境，不顧個人安危，堅決治理貪腐、執政為民的故事。



該劇曾榮獲山西省第十三屆精神文明建設“五個一工程”優秀作品獎、第十八屆山西省“杏花獎”新劇目獎。



