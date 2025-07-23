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“火把原鄉”四川省布拖縣歡慶彝族火把節
http://www.CRNTT.com   2025-07-23 18:17:12


2025年彝族傳統火把節開幕式（圖源：新華社）
　　中評社北京7月23日電／據新華社報導，7月21日至23日，2025年“火把原鄉·清涼布拖”彝族傳統火把節在四川省涼山彝族自治州布拖縣舉行。服飾展演、火把狂歡夜、朵洛荷及傳統選美、傳統民俗競技比賽等一系列豐富多彩的活動，讓當地彝族群眾與嘉賓、遊客一起歡度火把節。

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