從人力資源部兩組最新數據看就業穩、消費旺

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，記者7月22日從人力資源社會保障部獲悉：上半年，全國城鎮新增就業695萬人，完成全年目標任務的58%。



今年以來，人社部門多措並舉，主要從四方面發力，推動我國就業形勢保持總體穩定。具體包括：聚焦支持企業發展，政策助力穩崗擴崗；聚焦高校畢業生等重點群體，進一步加大就業支持保障力度；聚焦勞動者能力提升，增強職業技能培訓針對性實效性；聚焦人力資源供需對接，提升就業公共服務水平。



上半年，失業保險降費率為企業減少用工成本超900億元，向81.5萬戶次企業發放穩崗資金62億元，支持培訓等促就業支出113億元。



關於持續做好穩就業工作，人社部門將從挖掘培育就業增量、支持穩定就業存量、精準幫扶重點群體、升級優化服務培訓、促進人力資源服務業高質量發展等五方面發力。



今年我國高校畢業生規模再創歷史新高，達1222萬人。人社部門以就業服務攻堅為牽引，促進這一重點群體就業創業，將重點做好集中亮出服務清單、集中開展精準幫扶、集中推送崗位信息、集中組織培訓見習、集中開展困難幫扶等工作，全力以赴促進高校畢業生等青年早就業、就好業。



記者7月22日從商務部獲悉：今年以來，我國消費品以舊換新政策成效顯著，消費潛能不斷釋放，超6600萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品超1.09億台，超6900萬名消費者購買手機等數碼產品超7400萬件，全國8.2萬家銷售門店開展電動自行車以舊換新，累計換購新車905.6萬輛。



據國家統計局數據，上半年，我國批發和零售業增加值6.8萬億元，同比增長5.9%，占國內生產總值比重為10.3%。批發和零售業發展穩中向好，為全方位擴大國內需求、做強國內大循環提供有力支撐。上半年，從批發業看，商務部重點聯繫商品市場成交額2.8萬億元；從零售業看，商品零售額21.8萬億元，同比增長5.1%。



城鄉市場保持活躍，客流消費穩中有升。上半年，商務部重點監測的全國50個步行街（商圈）客流量、營業額同比分別增長5.2%、3.4%。截至目前，全國210個試點地區累計建設5510個一刻鐘便民生活圈，服務社區居民1.25億人。全國累計建設改造縣鄉村各類商業網點15.5萬個。