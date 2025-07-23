國家衛健委印發醫養結合示範項目工作方案

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，國家衛生健康委日前印發《醫養結合示範項目工作方案（2025年版）》，旨在通過創建全國醫養結合示範縣（市、區）和示範機構，引導更多社會力量積極參與，不斷擴大和優化醫養結合服務供給，提高醫養結合服務能力和水平，更好順應老年人健康養老服務需求。



該工作方案明確了醫養結合示範項目創建工作的創建目標、創建範圍、創建標準、工作流程。每2年開展一次評估，每次命名示範縣（市、區）、示範機構各100個左右，2030年完成創建工作。



全國醫養結合示範機構的創建標準是：運營滿5年及以上、近2年入住率達到實際運營床位的65%及以上，能為入住老年人提供適宜的預防期保健、患病期治療、康復期護理、穩定期生活照料以及臨終期安寧療護一體化的醫養結合服務，入住失能、失智老年人占比超過65%。在滿足以上條件的基礎上，優先推薦符合以下條件的機構：開展老年人健康和需求綜合評估，建立老年人電子健康檔案，醫療和養老服務提供者共享綜合評估結果；開展健康教育、健康管理，對老年疾病開展早期幹預，預防或減緩失能失智；開展居家和社區醫養結合服務；為老年人家庭照護者提供心理幹預、培訓和支持；注重發揮中醫藥特色和優勢，推廣中醫適宜技術，為老年人提供中醫體質辨識、中醫藥診斷治療、康復護理、養生保健、健康管理等服務；利用信息化手段提升醫養結合服務質量和效率。



國家衛生健康委要求，對示範縣（市、區）和示範機構進行動態管理，如發生造成嚴重社會影響的負面事件、違法案件或醫養結合相關政策執行不力、服務水平明顯下降、老年人權益受到侵害等情況，及時按程序取消示範縣（市、區）或示範機構稱號，且3年內不得申請創建。