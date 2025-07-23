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日股大升1396點　創約一年最高
http://www.CRNTT.com   2025-07-23 15:12:25


　　中評社香港7月23日電／東京股市今天急升約3.5%收市。美國與日本達成貿易協議，將對日本商品徵收15%關稅，包括汽車。

　　據香港電台報導，日經指數重上41000點以上，收報41171點，創約1年最高，升1396點。汽車股造好，豐田汽車急升逾14%，三菱汽車升近13%、日產汽車升8%。

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