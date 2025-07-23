國新辦：上半年涉外收支規模穩步增加

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，國務院新聞辦7月22日舉行新聞發布會，介紹今年上半年外匯收支數據情況。國家外匯管理局副局長、新聞發言人李斌表示，今年以來，外匯市場平穩運行，展現出較強的韌性和活力，表現好於市場預期。



上半年，我國涉外收支規模穩步增加，企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出合計7.6萬億美元，同比增長10.4%，規模創歷史同期新高，人民幣在跨境收支中的比重達53%。跨境資金延續淨流入，企業、個人等非銀行部門跨境資金淨流入1273億美元，延續了去年下半年以來的淨流入態勢。外匯市場供求基本平衡，銀行結售匯逆差253億美元，1月結售匯為逆差，2—4月趨向基本平衡，5、6月轉為順差，企業、個人等主體的交易行為總體理性有序。同時，上半年外匯市場運行還體現出交易活躍、儲備規模穩定等特點。



國家外匯管理局持續推進跨境貿易和投融資便利化，在擴大貿易便利化政策覆蓋面、推進跨境投資和融資便利化、穩步拓展外匯展業改革成效等方面取得積極成效。推進跨境貿易高水平開放試點和優質企業貿易外匯收支便利化政策，將專精特新等中小企業納入便利化政策範疇，上半年全國辦理相關便利化業務7000多億美元，同比增長11%。新增6家銀行啟動外匯展業改革，參與改革的銀行達22家，參與銀行共評定出一類客戶2萬多家，比去年末增加23%。對評定出的一類客戶，這些銀行無需逐筆審核單證，憑指令即可為其辦理跨境收支業務，今年以來，辦理該業務超2000億美元。



隨著我國金融改革開放持續推進，人民幣資產更具吸引力。“今年以來，外資配置人民幣資產總體較為穩定。”國家外匯管理局國際收支司司長賈寧介紹，外資投資人民幣債券規模上升，外資持有境內人民幣債券存量超過6000億美元，處於歷史較高水平；外資投資境內股票總體向好，上半年外資淨增持境內股票和基金101億美元。“目前境外投資者持有境內債券股票的市值占比約為3%—4%，受多重積極因素支撐，預計外資仍會逐步增配人民幣資產。”賈寧說。



2022年，國家外匯管理局在上海等4地自貿試驗區的部分片區開展跨境貿易投資高水平開放試點，之後又將部分試點政策擴大至北京、江蘇等省份，近期一批創新政策將推廣至更多自貿試驗區。國家外匯管理局資本項目管理司司長肖勝介紹，一方面，進一步擴大跨境貿易便利化政策試點，包括支持銀行優化新型國際貿易結算、擴大貿易收支軋差淨額結算範圍、便利經常項目外匯資金收付等5項政策，優化業務審核方式，減少單證要求，簡化辦理流程，支持企業更加便捷地開展跨境貿易。另一方面，進一步推進跨境投資和融資高水平開放，包括合格境外有限合夥人外匯管理試點、外債登記由銀行直接辦理、融資租賃母子公司共享外債額度等5項政策，進一步豐富跨境投融資渠道，提高投融資效率。