遼寧興城泳裝產業打開新商機

遼寧興城，一家泳裝企業的工作人員在直播銷售泳衣。（圖源：新華社） 中評社北京7月23日電／據人民日報報導，遼寧興城斯達威泳裝產業園內，機器轟鳴聲與布料摩擦聲交織。自動鋪布機將色彩斑斕的面料層層延展，激光裁床精準切割，印花設備噴繪出不同樣式的圖案，一件件造型別致、風格各異的泳裝從智能化生產線下線，發往各地。



“按照慣例，我們一般冬季生產備貨。6月到8月本是生產淡季，但今年泳裝賣得好，不少企業忙著補單呢。”斯達威泳裝董事長張東元告訴記者。



這家占地2萬多平方米的企業，年產泳裝超300萬件。“在用料方面，我們注重採用具有耐氯性強、速幹性好、親膚環保、抗紫外線等特點的新型面料，同時，我們與多家設計公司合作，滿足國內外消費者的不同款式需求。”張東元說。



在位於興城市河東路的泳裝商貿城，集聚了上百家泳裝批發銷售門店。一家店里，來自山東煙台的顧客齊麗正在與店主洽談。“我在煙台開了一家泳裝店，今年夏天，中國風設計元素的泳裝賣得特別好，比如刺綉泳帽、旗袍款式的泳衣。我在線上找了幾個廠家，發現地址都在興城，就趕到這里跟批發商談合作。”齊麗說。



“今年銷量比去年同期增長20%，尤其是家庭親子裝，不少計劃去海邊度假的家庭提前下單預訂。”在興城泳裝時尚產業園運營基地，帶貨主播申妍介紹。興城擁有泳裝網店約4萬家，進入暑期，線上銷售更加火爆。



在興城的一處海濱浴場，來自各地的遊客穿著各式泳裝戲水玩耍。銷售攤位前，挑選泳裝的遊客絡繹不絕。“這里的泳裝用料、款式都很棒，而且價格合適，我打算多買幾件回去送給親戚朋友。”來自湖南長沙的遊客張女士說。



據統計，興城泳裝產業有生產企業約1300家，其中規上企業17家，另有面料、印染、數碼印花、自動裁床等配套企業約300家，年均產量約1.9億件（套），集群年產值約150億元，占國內市場份額40%以上，占國際市場份額25%以上，產品銷往140多個國家和地區。