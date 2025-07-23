中歐藍色夥伴關係助力全球海洋治理

中評社北京7月23日電／據人民日報報導，在法國尼斯不久前舉行的第三屆聯合國海洋大會上，中歐雙方圍繞海洋保護、港口減碳、數字海洋建設等議題展開密集交流與互動，充分展現了中歐藍色夥伴關係在多邊舞台上的生命力。中歐積極開展國際海洋合作，推動了全球海洋治理進程，豐富了中歐全面戰略夥伴關係的內涵，為雙邊關係健康穩定發展注入了新的動能。



深化海洋生態環境保護合作



2018年7月，中國和歐盟正式簽署《關於為促進海洋治理、漁業可持續發展和海洋經濟繁榮在海洋領域建立藍色夥伴關係的宣言》，這是歐盟首次與域外國家建立藍色夥伴關係。多年來，中國和歐盟共同深度參與海洋領域應對氣候變化、海洋生物多樣性保護、防治海洋塑料垃圾等全球海洋治理議程，支持聯合國“海洋十年”行動，倡導以多邊合作尋求可持續解決方案，共同應對海洋問題和挑戰。



在本屆大會期間，由法國國家空間研究中心發起成立的國際合作平台，旨在將空間觀測數據與海洋行動連接起來，在全球範圍內促進更具科學基礎的海洋保護與管理。“中國國家航天局代表出席簽署儀式並加入該國際合作平台，我們感到很高興。”法國國家空間研究中心地球觀測項目負責人塞爾瑪·謝爾查利對記者表示，該聯盟的27個創始成員已建立聯合指導機制，推進科技應用和數據共享。



中歐之間，特別是中法兩國在“倚天觀海”領域的合作已有良好基礎。2018年發射的中法海洋衛星是兩國聯合研製的首顆海洋動力環境監測衛星。根據分工，中方負責提供衛星平台、海風觀測載荷及發射與測控，法方則提供海浪觀測載荷。雙方共享探測數據，廣泛應用於海上航行安全、海洋防災減災及資源調查等領域。目前，這顆衛星已兩次延長服役期，仍在為全球海洋觀測貢獻數據。“過去，測浪的衛星無法測風，測風的無法測浪。中法海洋衛星打破了這一局限，是非常成功的科學合作案例。”中國自然資源部第一海洋研究所副所長喬方利對記者表示。



在本屆大會期間，中國國家海洋環境預報中心與法國麥卡托國際海洋中心簽署了第四期合作諒解備忘錄，延續雙方長達12年的科研協作。中國自然資源部副部長、國家海洋局局長孫書賢在諒解備忘錄簽署現場表示，12年來，雙方在海洋災害預警、全球海洋預測技術發展以及聯合國“海洋十年”行動框架下的能力建設等方面取得了一系列實質性成果，成為中法在全球海洋治理領域開展高水平合作的典範。