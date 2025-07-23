俄海軍開始“七月風暴”作戰演習

中評社北京7月23日電／據新華網報導，俄羅斯國防部23日發布消息說，俄海軍23日至27日在太平洋、北冰洋、波羅的海和裡海水域舉行代號為“七月風暴”的作戰演習。



消息說，此次演習由俄羅斯海軍總司令莫伊謝耶夫指揮，來自俄北方艦隊、太平洋艦隊、波羅的海艦隊和裡海艦隊約1.5萬名軍人、150餘艘軍艦和120架飛機參加演習。



根據計劃，演習將檢驗各艦隊使用高精度遠程武器、無人裝備和現代武器的戰備水平。此外，參演部隊還將訓練反潛、岸防、擊退無人機和無人艇攻擊、使用高精度遠程武器打擊敵方艦隊等項目。