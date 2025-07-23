亞行調低亞太發展中經濟體增長預期

中評社北京7月23日電／據新華網報導，亞洲開發銀行23日發布的《2025年亞洲發展展望》補充報告預計，亞太發展中經濟體2025年經濟增速為4.7%，2026年增速為4.6%，分別較4月預測下調0.2和0.1個百分點。報告認為，美國濫施關稅加劇全球貿易不確定性、地緣衝突擾亂全球供應鏈等是亞太地區面臨的主要經濟下行風險。



報告指出，東南亞地區受全球貿易環境惡化影響較大，預計2025年經濟增速為4.2%，2026年增速為4.3%，均較4月預測下調約0.5個百分點。報告預測，隨著油價回落及強勁的農業產出減輕食品價格壓力，亞太發展中經濟體通脹率2025年將回落至2.0%，2026年略回升至2.1%。



亞洲開發銀行首席經濟學家朴之水表示，今年以來，亞太地區頂住了日益嚴峻的外部環境考驗，但在風險加劇和全球不確定性上升的背景下，經濟前景有所轉弱。他認為，亞太地區各經濟體應繼續強化經濟基本面，推動開放貿易與區域經濟一體化，以促進投資、就業和增長。



亞洲開發銀行是聚焦亞太地區發展的多邊開發銀行，成立於1966年，總部設在菲律賓首都馬尼拉。《亞洲發展展望》是亞行的年度旗艦經濟報告，對亞太地區經濟發展作出預測。