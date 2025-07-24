陳友駿答中評：日本政局將進入博弈新階段

7月20日，人們在日本東京的一處投票站內參加投票。（圖片來源：新華社／共同社） 中評社北京7月24日電（記者 陳思遠）當地時間7月20日，日本舉行第27屆國會參議院選舉投票。最終計票結果顯示，自民黨僅獲得39席，公明黨獲得8席，兩黨合計47席。加上非改選的75席，執政聯盟總共在參議院占據122席，喪失了參議院過半數議席。這是自民黨自1955年成立以來，首次在國會眾參兩院都未能取得過半數席位。針對日本參議院選舉中執政聯盟慘敗的結果，上海大學東亞研究中心陳友駿教授日前在接受中評社記者採訪時表示，政治黑金問題與對美關稅談判失策是主因，嚴重削弱民眾信任。他指出，石破茂內閣未來執政將受多重掣肘。同時，日本政壇或陷多重博弈，政治保守化趨勢明顯，但無論局勢如何，對中日關係持正確態度至關重要，日本應避免介入台灣問題。



陳友駿，上海大學東亞研究中心教授、博士生導師，經濟學博士，主要研究領域包括國際政治經濟學、亞太政治經濟關係、日本問題等，曾是德國發展研究所（DIE，2011年）、美國戰略與國際問題研究中心（CSIS，2018年）、德國柏林社會科學中心（WZB，2024年）等全球著名智庫及研究機構的高級訪問學者。此外，其還擔任中華日本學會理事、全國日本經濟學會理事、上海市日本學會理事等社會兼職。



針對日本參議院選舉中執政聯盟慘敗的結果，陳友駿認為這一結局早有預判，主要原因集中在多個方面。其中，政治黑金問題尤為關鍵，自民黨及首相石破茂本人存在的政治黑金爭議長期遭日本民眾詬病，嚴重削弱了民眾對執政聯盟的信任與好感，成為民眾“用腳投票”的重要動因。陳友駿指出，石破茂政府在對美關稅談判中的應對不力也備受爭議，引起了民眾對其外交和執政能力的質疑，外交層面的失策進一步動搖了執政根基，構成了對石破政權的重要挑戰。



對於石破茂內閣的前景，陳友駿認為此次參議院選舉結果會為石破茂內閣的未來執政蒙上陰影。他指出，石破茂不僅面臨參議院的“跛腳”狀態，在眾議院同樣處境艱難，未來將遭遇更多在野黨的質疑，而最大的掣肘來自自民黨內部，以“安倍派”為代表的政治力量對其多有詬病與指責，成為其執政道路上的主要障礙。

