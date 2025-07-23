“上海美術電影文獻和藝術巡展”在京啟幕

中評社北京7月23日電／據光明日報報導，腳踩祥雲的齊天大聖、手舞混天綾的哪吒、機智偵破案件的黑貓警長、勇敢團結的葫蘆兄弟……正在北京泰康美術館舉辦的“繪動世界：上海美術電影的時代記憶與當代回響”展覽中，逾千件珍貴展品與百餘個經典動畫角色原稿悉數亮相，帶觀眾在邂逅“兒時夥伴”的旅程中回顧百年動畫經典，重溫時代記憶。



從台前到幕後



上海美術電影制片廠（以下簡稱“上美影”）成立於1957年4月，是我國歷史悠久、片庫量豐富、知識產權眾多的美術電影制片基地，創作了《大鬧天宮》《小蝌蚪找媽媽》《黑貓警長》《葫蘆兄弟》等500餘部伴隨幾代中國人成長的經典作品，在國際動畫界享有“中國學派”的美譽。



一片五彩斑斕的“海報林”讓還未步入展廳的觀眾紛紛駐足打卡。《哪吒鬧海》《三個和尚》《草原英雄小姐妹》……隨著當時美術電影的拷貝發行，各地張貼的電影海報多為統一版本，且大都由影片主創精心手繪。



“這是九色鹿啊”“一身正氣，一看就是哪吒！”來到序廳，在上美影動畫片頭的循環播放中，觀眾興奮地猜著一個個熟悉的角色剪影。一旁陳列的近200本完成台本是向幾代美術電影人的無聲致敬。完成台本記錄了影片的鏡頭順序、景別、拍攝手法、台詞、音樂、膠片長度等信息，許多台前幕後的工作者應邀在台本上簽繪，彌足珍貴。



新中國成立之初，美術電影工作者提出“老少鹹宜、雅俗共賞”的創作主張，上美影的創作者不僅在技術經驗上兼收眾采，還踐行著“探民族形式之路”的理念，不斷提升著動畫作品的審美格調。



一部美術電影是如何誕生的？



透過展廳內呈現的分鏡台本、美術設計手稿、模型、工作照與口述影片等，觀眾可以瞭解幕後創作的艱辛。