河北涿州全民閱讀蔚然成風

中評社北京7月23日電／據光明日報報導，7月19日下午，河北涿州市圖書館的閱覽區座無虛席。市民劉景景正帶著兒子穿梭在書架間：“我家離這兒不算近，但這裡環境好、書種全，周末帶孩子過來，能安安穩穩待上大半天。”



這座2022年投入使用的文化地標總面積達1.17萬平方米，明亮的兒童閱覽區與時常傳出誦讀聲的洛賓小劇場每年吸引超20萬人次到訪，成為市民汲取精神養分的樂園。涿州市通過織密閱讀網絡、豐富活動載體、健全長效機制，大力推進全民閱讀。“努力讓書香飄進每個角落，使閱讀成為涿州最動人的氣質，為古城增添新的文化活力。”涿州市委常委、宣傳部部長趙玉芬說。



在涿州，閱讀網絡正不斷延伸。目前，鳴澤書院、鬆筠書院等8座特色書院相繼開放，構建起覆蓋市、鄉、村三級的閱讀體系，10萬餘册藏書滿足不同群體需求。該市新華書店轉型更添溫度：“涿閱軒”店集閱讀、交流、體驗於一體，名家講學常辦常新；升級後的語書堂店以“學閱區”“匯課廳”成為親子閱讀熱門地。如今已形成“東有涿閱軒、西有語書堂、南有凌雲書店、中有校園書店”的格局，讓書香觸手可及。



豐富的活動使得全民閱讀蔚然成風。該市持續十年打造“1＋2＋N”全民閱讀品牌：以“書香涿州·我愛閱讀”為核心，依托“全民閱讀·我來接力”直播與“悅讀涿州·我來接力”雲誦讀兩大活動，聯動N個特色專場，形成線上線下共振。涿州市“全民閱讀·我來接力”每周五準時開展，已有100多期活動走進鄉鎮、機關、校園。“白衣頌經典”等專場中，紅色故事與經典詩詞打動人心。活動多平台直播累計點擊量破“百萬＋”；市融媒體中心“全民閱讀”視頻號推出100餘個作品，收穫20多萬點擊。廣播電台雲誦讀活動接力500多棒，參與者年齡最小5歲、最大81歲，讓閱讀成為跨越年齡與職業的共同語言。



涿州市還建立健全長效機制，依托圖書館、書院、新華書店等陣地，持續開展書香文化“七進”活動，吸引40餘萬人次參與。基層單位與企業積極響應：“獨善其身 同沐書香”誦讀活動聚集大批愛好者，“圖書七進”志願服務隊送書上門，“新華名家講堂”“鳴澤讀書會”等活動讓書香飄進千家萬戶，使閱讀成為涿州最動人的氣質和新的文化活力源泉。