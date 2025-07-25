攜手創新 智啟未來 京台教育交流周在京開幕

北京科技大學校長楊仁樹致辭（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京7月25日電（實習記者 林啟瑞）7月23日上午，以“攜手創新·智啟未來”為主題的2025京台教育交流周開幕式在北京科技大學舉行。來自兩岸高校、職業院校、中小學校、教育協會及有關單位的近200名代表齊聚一堂，共同開啟一場聚焦教育、科技、人才議題的深度交流與合作盛會。開幕式後舉行2025京台教育交流周·高等教育專場主論壇。



北京科技大學校長楊仁樹表示，北科大作為新中國創辦的第一所鋼鐵工業高等學府，始終堅持開放合作、協同育人，已與台灣多所高校建立密切聯繫。他指出，兩岸高校地緣相近、文化同源，面向未來應進一步拓展交流的廣度與深度，共育時代新人、共建教育共同體，共同書寫教育融合發展的新篇章。



中國工程院院士毛新平對本次交流周給予了高度評價。他表示，京台教育交流周已成為兩岸教育合作的重要平台，並為兩岸高校搭建了互學互鑒、共謀發展的橋梁，他期望該平台能進一步激發兩岸教育界的創新活力。



北京大學附屬小學黨委書記王添淼表示，兩岸同源同根、同聲相應、同心同行，教育是跨越海峽的橋，孩子是橋上最美的風景，兩岸少年要同唱一首歌、齊赴一個夢，我們要共同培育擔當民族復興大任的時代新人。



台灣與會嘉賓表示，本屆交流周有效促進了兩岸教育界的深度互動。期待未來持續深化兩岸教育務實合作，推動優質教育資源共建共享，攜手開創教育融合發展新格局。



2025京台教育交流周由高等教育、職業教育、基礎教育三個專場組成，在交流周期間同步開展活動。其中，高等教育專場由北京科技大學主辦，主題為“傳承文明·智啟新篇”，聚焦科技文化、智能製造等開展交流；職業教育專場由豐台區主辦，主題為“圓夢築夢 融合創新 共創未來”，聚焦職業技能大賽、非遺文化體驗等開展互動；基礎教育專場由通州區主辦，主題為“面向未來的基礎教育”，聚焦AI+賦能中小學教學等開展研討。交流周期間，來自台灣高校、職業院校、中小學校、教育機構的教育界人士共160餘人參加活動。