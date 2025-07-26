薛春光答中評：以AI賦能兩岸教育共同發展

新北市北大高級中學創校校長薛春光（中評社 林啟瑞攝） 中評社北京7月26日電（實習記者 林啟瑞）7月23日上午，以“攜手創新·智啟未來”為主題的2025京台教育交流周開幕式在北京科技大學舉行。在活動期間，新北市北大高級中學創校校長薛春光回答了中評社記者的提問表示，兩岸使用AI賦能中小學教育的方式或許不同，但最終都是為了孩子的發展。



薛春光告訴記者，AI大模型在各領域的使用都已相當廣泛。新北市的教育AI數據庫也已經建設的非常全面。薛春光認為，新北市建立的AI數據庫有兩個優點，第一是很“接地氣”，其AI數據由退休校長和老教師的親身經歷數據化編譯後組成，是最具參考價值的第一手教學經驗；第二是很全能，這個AI數據庫就是一個集結無數校長老師經驗的超級顧問，過去講究培養隨時可以為同學老師答疑解惑的綜合型校長，而現在遇到教學難題時只需輸入問題，AI便能從資料庫中提取相關案例並給出建議。AI就像一個“四不像”，但是這個“四不像”卻可以做的比老師更棒。



在談到AI對兩岸教育的推動時，薛春光表示，很好奇兩岸在相關做法上的共通性和差異性，開幕式後會參觀北京的學校，瞭解在京學校使用AI的方法，這也是自己來京參加交流的目的之一。薛春光進一步表示，雖然AI賦能兩岸中小學教育的方式可能存在不同，但是其最終都應以孩子的發展為目標。



薛春光最後補充道，現在有些人喜歡將教育複雜化，但教育應當是很單純的一個東西，大家一起研究教學成果，讓孩子們學得更好，就這麼簡單，希望兩岸未來能夠搭建純粹只為了教育的可互通的教育AI數據庫，為兩岸的教育事業盡一份力量。