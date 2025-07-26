黃清賢：以傳媒破冰 以真情促融

國民黨原中央一級主管主席特別顧問兼大陸事務部主任，南開大學台灣政治研究中心主任黃清賢（中評社 林啟瑞攝） 中評社7月26日電（實習記者 林啟瑞）7月23日上午，以“攜手創新·智啟未來”為主題的2025京台教育交流周開幕式在北京科技大學舉行。活動期間，針對近期在京“首來族”台青震驚於大陸對教育和創業的重視等事件，黃清賢接受了中評社記者的訪問表示，應當用新思路吸引台灣同胞真實感受大陸，應當持續支持想赴陸的台胞們來大陸，以真實交流打破兩岸認知隔閡。



黃清賢曾任國民黨中央一級主管主席特別顧問兼大陸事務部主任，現任南開大學台灣政治研究中心主任，周恩來政府管理學院教授、博士生導師。



黃清賢表示，儘管大陸現在經濟發展迅速，但在島內某些不當宣傳的影響下，部分台灣民眾對大陸的認知仍存在偏差，他們可能真的相信大陸還很落後。另外，還有一部分台灣民眾縱使知道大陸發展得快，可是也沒辦法理解大陸體制的優越性，他們在面對大陸發展的事實時，往往不願正視中國式現代化的成果。很多的事情必須要眼見為憑，沒有調查就沒有發言權。所以，現在特別希望台灣有更多“首來族”過來大陸看看，不僅是來看大陸的教育和創業，更是來看大陸更多的現代化軟硬體設施，讓更多台灣同胞認識到大陸的發展和開放從來都是真實的和自然而然的，而不是欺騙或者做樣子。



最後，黃清賢還表示，不僅應當讓“首來族”願意來，還應當讓他們“能夠來”，近年來大陸已推出多項便利措施，比如今年6月已經免收台灣“首來族”申辦台胞證的證件費，這是積極的信號，但是大陸還可以進一步優化相關流程，鼓勵兩岸民間組織、企業及熱心人士提供支持，讓熱衷於為兩岸和平和交流奔走的人們願意來大陸也能夠來大陸，讓更多的“首來族”變成“常來族”，能夠來也願意常來大陸。