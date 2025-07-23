烏克蘭折損幻影－2000　“非俄方擊落”

中評社北京7月23日電／據新華網報導，烏克蘭總統弗拉基米爾·澤連斯基23日凌晨發表講話說，烏軍前一天首次折損了一架法國援助的“幻影－2000”戰鬥機，飛行員彈射逃生。他表示，戰機折損因設備故障引起，並非被俄軍擊落。



俄羅斯外交部發言人瑪麗亞·扎哈羅娃先前表示，西方向烏克蘭提供“幻影－2000”等武器只會讓西方和烏克蘭陷入更大僵局，外國戰機並非能扭轉俄烏戰局的“靈丹妙藥”。



據烏克蘭媒體報導，澤連斯基所言事故發生在烏西部沃倫州，事故未導致地面人員傷亡，救援小組已確定飛行員降落位置，飛行員狀態穩定。



烏克蘭空軍消息顯示，事發戰機的飛行員22日晚在執行任務時向飛行指揮官報告“航空設備出現故障”，恐有“危機情況”，飛行員隨後採取“適當行動”並成功彈射。眼下，烏空軍已就這起事故成立特別調查委員會。



這是法國今年2月向烏克蘭交付首批“幻影－2000”戰鬥機以來，烏方首次發生折損案例。俄外交部發言人扎哈羅娃先前就法國軍援烏克蘭評論道，西方武裝烏克蘭、將烏克蘭作為對抗俄羅斯的工具，以期在戰略上擊敗俄羅斯，這種做法“已經走入死胡同”，西方沒有從對烏克蘭的支持中得到任何好處。



“幻影－2000”是一款多用途戰鬥機，由法國達索飛機製造公司於上世紀70年代末研發，1978年至2007年期間共生產約600架。法方先前表示將向烏克蘭交付多架舊型號“幻影”戰機，其數量暫時不明。據烏克蘭媒體報導，烏克蘭今年初收到首批3架“幻影－2000”。



一些航空專家不看好“幻影－2000”在俄烏衝突中發揮的作用。據美國商業內幕網站先前報導，英國皇家國防研究學院航空專家賈斯廷·布朗克指出，“幻影－2000”跟與其性能相似的美國F－16戰機一樣，由於配備的導彈射程較短，無法抗衡俄防空系統。此外，俄防空系統迫使烏軍飛行員選擇相對較低的高度飛行，這也將限制“幻影－2000”的發揮。



本月18日，澤連斯基在社交媒體發文稱，他當天與法國總統埃馬紐埃爾·馬克龍通話時討論了導彈供應等事宜。他還說，法方準備使用“幻影”戰機培訓更多烏空軍飛行員。