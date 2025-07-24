喬林生語中評：日本選舉生態正悄然變化

南開大學世界近現代史研究中心、南開大學日本研究院教授喬林生（圖片由受訪者提供） 中評社北京7月24日電（記者 海涵）在日本第27屆參議院選舉中，由自民黨和公明黨組成的執政聯盟失去參議院過半數議席。南開大學世界近現代史研究中心、南開大學日本研究院教授喬林生23日就此接受中評社記者採訪時指出，日本執政黨參議院“慘敗”，其中最關鍵的因素是，對現實生活不滿的汹湧民意加上網絡時代的非理性輿論，引發了日本選民特別是中青年選民對已有政黨的不滿和不信任感，將選票投給了積極利用網絡社交媒體宣傳主張的新興勢力國民民主黨和參政黨。可謂是現代的“網盤”打敗了傳統的“三盤”，即地盤、錢盤和臉盤，日本選舉生態正悄然發生著變化。



喬林生，南開大學世界近現代史研究中心、南開大學日本研究院教授。中華日本學會理事、中國日本史學會理事、東亞文化交涉學會會員、中日創新中心主任研究員。曾任先後赴日本早稻田大學、東京大學、名古屋大學、國學院大學、愛知大學和中央大學留學研修。2004年畢業於南開大學日本研究院，獲博士學位。主要研究方向為日本外交（中日關係）、日本政治制度、東亞國際關係。專著有《日本對外政策與東盟》（人民出版社2006年）、《民主的危機：日本“世襲政治”研究》（天津人民出版社2018年）、《東亞國際關係與日本》（江蘇人民出版社2025年）等。



此次日本參議院選舉，執政黨自民黨遭遇前所未有的“歷史性慘敗”。自1955年自民黨成立以來，首次在國會眾參兩院都未能取得過半數席位，淪為“少數執政黨”。喬林生分析，原因主要有以下三個方面：



一是，體制僵化，大勢所趨。喬林生說，這種現象可以用一個日語式的詞匯“政治崩潰”來概括，即日本戰後建立的現代民主體制在80年的政治實踐中出現“制度疲勞”，甚至發生異變，趨向僵化，典型地表現為日本政治的“世襲化”，這在相當程度上影響著日本的內政與外交。



喬林生指出，由於“世襲政治”侵蝕了民主制度的基礎，阻塞了人才選拔渠道，弱化了政治體質，導致人才缺乏，醜聞不斷。自民黨從“55年體制”下38年長期“一黨獨大”、壟斷眾參兩院多數，到冷戰結束後自民黨不得不通過聯合其他一兩個政黨聯合執政，勉強維持參眾兩院多數（2009年還曾一度敗給民主黨），再到21世紀20年代中期的2024—2025年，自民黨執政聯盟終於完全失去了眾參兩院多數，淪為“少數執政黨”。