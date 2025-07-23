哥大處分參加支持巴勒斯坦示威活動的學生

中評社北京7月23日電／據新華網報導，美國哥倫比亞大學22日宣布對參加支持巴勒斯坦示威活動的學生進行處分。



根據哥倫比亞大學22日發布的聲明，校方21日就2025年5月巴特勒圖書館干擾事件和2024年春季校友周末活動期間的扎營事件作出裁決並發布處分決定。校方表示不會對外公布受到處分學生的個人信息，處分包括留校察看、1至3年不等的停學、撤銷學位以及開除學籍。



聲明說，作為教育機構，“我們必須專注於為社區履行學術使命。要創建繁榮的學術社區，就必須互相尊重並遵守學校的基本職責、政策和規章。擾亂學術活動違反校規，必將承擔後果”。



據美國媒體報導，有70餘名學生受到處分。此次紀律處分超出以往抗議活動的懲處先例，受到停學處分的學生必須提交道歉信才能重返校園，否則將面臨開除學籍的後果。



在2023年10月新一輪巴以衝突爆發背景下，哥倫比亞大學爆發校園反戰活動，抗議者要求加沙地帶停火、美國停止軍事援助以色列。



哥倫比亞大學過去幾個月因學生示威活動受到來自美國政府的巨大壓力。特朗普政府3月撤銷了對哥倫比亞大學的4億美元聯邦撥款，校方幾周後作出妥協，包括徹底改革學生紀律處分程序、使用“反猶主義”的新定義，以及將中東研究項目置於副教務長的監督之下等。6月初，哥倫比亞大學收到美國教育部警告，稱其因未能保護猶太學生免受騷擾而違反聯邦反歧視法，不符合美國的大學認證標準。