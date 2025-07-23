美國國家科學基金會員工抗議政府科研政策

中評社北京7月23日電／據新華網報導，美國國家科學基金會近150名員工21日發表抗議信，譴責特朗普政府濫用權力、採取一系列政治化操作破壞該機構作為美國主要科研資助機構的獨立性和正常運作，要求美國國會維護該機構的科研使命及員工正當權益。



這封致美國國會眾議院科學、空間與技術委員會資深議員佐伊·洛夫格倫的信說，特朗普政府一系列“出於政治動機”且“在法律上存在疑問”的行為令人深表關切。這些行為對美國國家科學基金會的誠信構成威脅，也損害了聯邦公務員依法享有的權益保障。在這封信上簽字的員工共149人。



信中具體抗議內容包括特朗普政府計劃2026財年大幅削減科研預算，以不透明或非法方式終止現有科研項目，對科研資金進行政治審查，扣留正當科研經費，非法解雇員工或強迫員工辭職，毫無預案臨時通知總部遷址，以政治目的篡改試用期制度等。



這封信敦促美國國會維護美國國家科學基金會的獨立地位，保障科研人員權益，終止特朗普政府非法扣留該機構經費的行為，繼續支持有利於國家繁榮與安全的科學研究。



過去一段時間以來，美國國家衛生研究院、美國環境保護署、美國航天局等機構的研究人員、員工等相繼發表類似公開信，批評政府在相關領域的政策。