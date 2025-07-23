英國記者紀念展追憶中英反法西斯戰爭友誼

中評社北京7月23日電／據新華網報導，英國記者喬治·何克紀念展22日在英國赫特福德郡哈彭登鎮博物館舉行，以追思其為支持中國抗戰作出的貢獻，共同追憶中英兩國在世界反法西斯戰爭中結下的友誼。



當日恰逢何克逝世80周年，展覽與系列紀念活動吸引百餘名官員、志願者及當地居民參加。觀眾們觀看何克參與中國抗戰的影像資料，參觀何克故居以及他離開英國前最後光顧的酒館。



何克外甥、《原上草：喬治·何克的故事》一書作者馬克·艾爾溫·托馬斯說，他在中國看到上海、甘肅等地的何克雕像時深受感動，“喬治·何克成為了中國的摯友”。



哈彭登歷史協會理事戴維·肯德爾介紹，此次展覽旨在向英國民眾介紹何克在中國的貢獻，以及中國在第二次世界大戰中付出的巨大犧牲。



何克母校聖喬治中學員工蒂姆·弗萊明表示，展覽有助於更多英國學生瞭解中國抗戰歷史，未來他會帶領更多學生參觀展覽，深入瞭解何克事跡，以促進英中兩國友誼。



何克1937年來到中國，撰寫了大量深刻揭露日本侵略戰爭給中國人民帶來沉重災難的文章。他還參與在陝西創辦培黎工藝學校，後來歷經艱險，帶領60多名孤兒，輾轉上千公里將學校遷往甘肅山丹。1945年何克不幸逝世，年僅30歲。



本次展覽的主辦方是哈彭登歷史協會，展覽將持續到今年10月。