台青：盼帶大陸舞者環島騎摩托看風景

台灣舞者胡榕任在台上和京台青少年一起表演節目（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月24日電（記者 陳思遠）在22日舉辦的京台青年街舞交流活動期間，台灣舞者胡榕任接受記者採訪時表示，希望參與活動的30位台灣青少年能夠深度感受北京獨特的人文環境與美食文化，與大陸舞者結下深厚友誼；更期盼未來能帶著大陸舞者環台灣島騎行、品美食、賞風光，讓兩岸青年在互動中增進瞭解。



來北京已4年的胡榕任認為，這次京台青年街舞交流活動是台灣青年開闊眼界、突破自我的寶貴契機。他向記者細數這幾年來他感受到的北京魅力：環球影城的歡樂氛圍、泡泡瑪特的潮玩文化、底蘊深厚的人文氣息以及風味獨特的特色飲食。他期待參加此次活動的30位台灣青年也能感受到北京這座城市的多元與精彩。



談及活動賽制，胡榕任認為其設計利於台灣舞者與大陸舞者結為好朋友。他介紹到，從32強晉級至4強後，原本的單人比拼模式將轉為兩人組隊，若台灣地區選手躋身4強，可挑選一位大陸舞者結成盟友，展開二對二對決，最終冠軍將實現“雙贏”。“這樣的賽制會讓兩岸舞者在交流上更輕鬆自在，不再是單純的比較和較勁。”他認為，無論是激烈的battle環節，還是賽後的復盤交流，舞者們都能在分享共同喜好的過程中拉近心靈距離，為兩岸舞者締結友誼搭建了便捷橋梁。



在他看來，京台舞者雖同愛街舞，卻各有亮點。大陸舞者扎實的基本功、強勁的表現力、迅捷的速度與出色的身體素質，源於他們日復一日的刻苦練習；而台灣舞者在舞蹈中展現出的開闊思路與獨特表達，也自成風格。“兩岸舞者交流時，大陸舞者的技巧讓我們想模仿學習，台灣舞者的新穎嘗試也能激發大陸舞者的興趣，這種碰撞能產生奇妙的化學反應。”



“我非常期待大陸的舞者能去台灣，這是我心裡一直埋著的‘小種子’。”胡榕任的話語中滿是憧憬，來北京4年多，他總是盼著能帶大陸舞者去台灣體驗環島騎摩托車、開車品嘗美食、欣賞風景。希望這顆“小種子”能早日發芽，讓兩岸青年在更深入的交流中越走越近。