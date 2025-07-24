京台青年燃情相聚　共舞未來

台灣說唱歌手、舞者阿得正在進行街舞比賽（中評社 陳思遠攝） 中評社北京7月24日電（記者 陳思遠）7月22日，以“炫舞京台·朝向未來”為主題的2025京台青年街舞交流活動在北京第二外國語學院舉行。兩岸100餘名青年舞者以舞會友，在技藝切磋中互學互鑒，於競技比拼裡締結深厚情誼，用青春活力書寫著跨越海峽的相聚篇章。



開幕式上，京台青少年舞者憑借獨特的街舞語言，以靈動肢體張揚自我、綻放創意，為現場觀眾呈現了一場活力四射的視聽盛宴。台灣說唱歌手阿得的rap表演尤為亮眼，他用鏗鏘的節奏傳遞出積極的人生態度，瞬間點燃全場熱情。當京台青少年共同演繹《舞匯中華·心舞相連》時，舞台上的默契互動仿佛消融了地域界限，這份跨越海峽的共鳴深深地感染著在場的每一個人。表演尾聲，少年們走下舞台與觀眾拍手互動，熱烈掌聲經久不息。



“當我們跳起舞來的時候，看到彼此眼睛的那一刻，我們好像瞭解了彼此。”來自台灣的青年舞者小林說，這次交流活動讓她重拾對舞蹈的熱情和感動。她認為，舞蹈不分地域、不分年齡，能拉近彼此之間的距離，她希望以舞蹈為媒介，讓更多的青年人被看見、被影響。



小林跟記者分享，這是她第一次來京，北京烤鴨的獨特風味讓她印象深刻：“當看到師傅切烤鴨時，感覺非常不一樣，真的非常好吃，我在每道菜中都能感受到不同的溫度。”在活動中感受著北京濃鬱人文風情的她，對接下來的環球影城之旅和游船體驗滿懷期待。



台灣說唱歌手、舞者阿得認為，此次活動為兩岸青年搭建了認知彼此舞蹈異同的平台，更是增進自我的方式。“年輕人都喜歡街舞、說唱這些流行文化，在談論自己喜歡的事情時，心門自然會打開。”他期待未來能有更多融合嘻哈元素的交流活動，讓說唱、街舞等文化形式碰撞出更絢麗的火花。



扎根北京5年的台灣青年簡孟軒，2019年左右因看中大陸街舞市場潛力，走訪多地後選擇留京發展，專注少兒街舞教學已兩年。他希望通過街舞課堂，與北京的孩子和舞者建立更深層的聯結。

