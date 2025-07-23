中評現場：“行政長官表揚榜”頒獎典禮

特區救援隊代表上台領獎（中評社 段曉魯攝） 中評社香港23日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超昨日主持“行政長官表揚榜”頒獎典禮，頒授獎狀予兩支得獎團隊——“2025年3月前赴緬甸地震災區救援的特區救援隊”（特區救援隊）和“啟德體育園開幕跨部門籌備專組”（啟德體育園開幕籌備專組）。



李家超致辭時讚揚兩支得獎團隊的優秀表現。他說﹕“今次獲獎的兩支優秀團隊各展所長，不但為整個公務員團隊樹立了典範，更代表了香港特區政府精益求精、無懼挑戰的信念，以行動譜寫了令我們引以為榮的香港模範公務員好故事。”



他表示，香港在《2025年世界競爭力年報》的“政府效率”中排名世界第二、亞洲第一的佳績，彰顯香港公務員的卓越能力和高效表現，他會繼續強化制度，讓管理層更好發揮主動領導能力，使公務員團隊更能充分發揮他們的效率和潛力，以行動實現政府以結果為目標的施政理念。



今年3月，緬甸的大地震造成重大傷亡，特區救援隊迅即趕赴緬甸地震重災區之一曼德勒執行搜救工作，在餘震不斷及酷熱高溫的災區環境下，完成了61次搜救行動，覆蓋57個地點，並與國家救援隊聯合行動，成功救出一名被困超過125小時的倖存者；特區救援隊亦挖掘出兩具遇難者遺體。



特區救援隊成員包括保安局、消防處及入境事務處的公務員團隊，以及醫院管理局的醫護代表。特區救援隊指揮官趙汝玨感謝特區政府對救援隊所付出的努力予以肯定，他表示特區救援隊將繼續秉持專業精神，與國家相關部委加強交流，並不斷探索運用更多人工智能及先進科技，持續提升特區救援隊的應急救援能力和水平，為國際人道救援工作作出更大貢獻。



啟德體育園是香港歷來最大型的體育基建。文化體育及旅遊局、保安局、公務員事務局、運輸及物流局、香港警務處及運輸署組成跨部門籌備專組，在短短五個月內完成了約20場測試活動，包括五場大規模演練，動員約14萬人次公務員參與，全面測試啟德體育園和周邊設施的承載能力，為三月一日的開幕典禮，以及緊接的多項大型活動做好準備。