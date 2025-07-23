跨海實習，台灣學生發現“新大陸”

中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，暑期來臨，數以千計的台灣學生來到大陸各地實習，在實踐中瞭解各行各業的同時，領略風土和人情，收穫見聞與友誼，發現舞台和機遇。“以前對大陸的認識更多是抽象的數字，比如GDP增速、市場規模，但這次在平安銀行實習，我親手處理了跨境金融業務，親眼見證了大灣區企業的融資需求。”輔仁大學統計信息學系學生莊昀臻近日在廣東廣州實習後表示。



重新認識大陸



許多大陸城市積極為台生提供暑期實習機會。在日前於四川成都舉辦的川台青年就業創業發展交流會上，746家在川企業面向台灣青年發布6793個實習就業崗位；2025“WAY！來深圳”台灣青年來深實習就業活動，為台灣青年提供超過1200個實習崗位和1800個就業崗位。



“築夢珠江·廣州台灣交流季”暨“2025年台灣大學生廣州實習體驗活動”近日啟動。該活動設立“民間交流”“經貿合作”“實習參訪”“媒體互動”四大板塊，將在半年時間內，為台灣青年在穗學習、就業、創業、生活和參訪交流提供機會。



“首來族”常常發現大陸和想象中大不相同。“來到這裡後，我發現廣州這座大都市一點都不冷漠，充滿著人情味。”來自東吳大學法律系的林冠瑜同學說，她將在廣東紅棉律師事務所實習，努力提高法律文件撰寫、客戶溝通與案例分析等能力。



重來大陸的台生，也往往有意料之外的驚喜。來自樹德科技大學金融管理系的劉言梁同學8年前曾來過廣州。他說，廣州的發展速度讓他驚嘆。希望通過在浦發銀行的實習機會，深入瞭解大陸的金融市場和就業環境。



實習實踐為深入瞭解提供契機。在廣州，台灣大學生走進玉山銀行、紅棉律師事務所等機構，近距離觀察粵港澳大灣區金融與法律行業的運作模式；在浙江寧波，他們來到豪雅進出口集團、美康盛德醫學檢驗所，感受外貿企業與現代醫療技術的創新活力；在上海，科技社團組織台生觀摩智能網聯汽車中心，幫助他們瞭解大陸在科技研發領域的最新成果。