翰墨抒懷紀抗戰　丹青寄情融兩岸

中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，7月17日上午，駐馬店市對台交流基地天中書畫藝術研究會、天中書畫院聯合舉辦紀念中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年書畫交流活動。眾多書畫家與台胞、台屬、書法愛好者齊聚一堂，以筆墨為媒，用一幅幅鮮活的藝術作品緬懷崢嶸歷史、致敬革命先烈、鏈接融合兩岸情誼。



活動現場墨香縈繞，氣氛莊重而熱烈。書畫家們凝神聚氣、揮毫潑墨，或書寫慷慨激昂的革命詩詞，或描繪浴血奮戰的歷史場景，將對先烈的崇高崇敬與對和平的深切珍視盡數融入筆端。參展作品主題鮮明、風格各異：有的剛勁有力、氣勢磅礴，盡顯英雄氣概；有的細膩傳神、飽含深情，傳遞家國情懷。這些作品生動再現了抗日戰爭時期中華兒女不屈不撓的奮鬥精神，也寄托了對革命先輩的深切緬懷和對偉大祖國的美好祝福。



參與活動的書畫家們表示，歷史是最好的教科書，也是最好的清醒劑。通過書畫創作紀念抗戰勝利，既是對革命歷史的深情回望，更是對紅色精神的自覺傳承。參加活動的台胞、台屬和書法愛好者們則在交流互動中相互學習、切磋技

藝，共同探討如何用藝術語言生動詮釋愛國情懷、深化兩岸融合，讓紅色文化在筆墨流轉間代代相傳、融通兩岸。



駐馬店市對台交流基地天中書畫藝術研究會負責人閆雲表示，舉辦此次活動旨在以書畫藝術為獨特載體，帶領大家重溫艱苦卓絕的抗戰歷史，弘揚偉大抗戰精神，引導更多人銘記歷史、珍愛和平。下一步，研究會還將持續開展此類主題活動，讓紅色文化更自然地融入群眾日常生活，激勵大家以更昂揚的姿態傳承紅色基因、賡續精神血脈。

