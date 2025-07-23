台灣親子團寧波海曙研學體驗感拉滿

中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，7月21日，30多名台灣親子研學團員走進寧波海曙，開啟一場融合科技與傳統文化的親子研學之旅，在深度體驗中感受多元文化魅力。



當日上午，親子團首先參訪了蔚來汽車服務中心，近距離瞭解我國新能源汽車的前沿技術與發展成果，直觀感受綠色出行領域的科技創新力量。“大陸新能源汽車技術的發展太令人驚訝了，從核心技術到產品應用都展現出超強的創新力，這樣的科技實力讓我對未來綠色出行充滿期待。”台灣一高中生難掩贊嘆。



隨後，研學團一行人前往古林鎮茂新村探訪寧波家風館，在古朴雅致的場館中，大家通過豐富的展陳與互動體驗，沉浸式感悟中華傳統家風文化的深厚底蘊與傳承脈絡。下午，大家轉至南塘老街，在國醫堂參與傳統中醫藥文化體驗，通過辨識藥材、中醫搭脈等活動，感受中醫藥文化的獨特智慧。此後，親子團來到南門街道紅起社區，參與“朱砂啟智 文化潤心”紀念沈光文主題研學活動，孩子們在蒙學啟蒙課堂中體悟傳統典籍的精髓，在螺鈿非遺體驗中感受傳統工藝的巧奪天工，共同沉浸在傳統文化中。



台灣某高中的語文老師此次帶著三個孩子參與活動，他深有感觸地說：“通過傳統家風學習和非遺文化體驗，孩子們能更直觀地觸摸中華文化的根脈，這種跨越代際的文化浸潤特別有意義，希望能有更多這樣的機會讓兩岸家庭共沐文化之光。”

台胞許先生表示：“中醫承載著中華數千年的養生智慧，這次在國醫堂的體驗讓我真切感受到‘天人合一’的健康理念，這樣的傳統文化瑰寶值得我們共同守護與傳承。此次研學活動通過科技探訪與文化體驗相結合的形式，為台灣親子家庭搭建了深入瞭解大陸發展與傳統文化的平台，進一步增進了兩岸同胞的文化認同與情感聯結”。