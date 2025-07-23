開封大學生台胞參加“喜看家鄉新面貌”活動

中評社北京7月23日電／據中國台灣網報導，7月22日，開封市城鄉一化示範區台辦組織暑期“返家鄉”大學生台胞台屬參加共青團區委舉辦的“喜看家鄉新面貌”活動，走進示範區，感受開封城市新貌和科技成果。



活動當天，“返家鄉”大學生們首先來到開封市規劃館。在講解員的帶領下，同學們通過沙盤模型、圖文展板、數字影像等形式，系統瞭解了開封市的歷史沿革、發展現狀與未來展望。從“八朝古都”的深厚底蘊到“文旅強市”的戰略布局，從鄭開同城化的建設規劃到黃河流域的生態保護，同學們深刻感受到家鄉發展的強勁勢頭與美好前景。隨後，同學們前往開封市智慧島科技成果展示服務中心，近距離觀摩了一系列前沿科技成果在開封的應用案例。在人工智能、生物醫藥等高新技術展區，同學們與科研人員交流產學研融合實踐，借助部分互動體驗項目直觀體會“創新驅動發展”戰略在家鄉的落地成效。



本次活動得到了大學生台胞台屬的一致好評，讓同學們近距離觸摸了城市建設的規劃脈絡、感受科技創新的蓬勃活力，搭建起台胞台屬中的青年學子與家鄉發展同頻共振的橋梁。通過實地參觀，同學們不僅全面領略了家鄉的嶄新變化與未來潛力，更增強了對家鄉的認同感與歸屬感，立志將自身所學轉化為建設家鄉的實際行動，用青春智慧為家鄉的高質量發展注入新動能。