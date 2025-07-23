韓國青年打卡中國使館開放日

中評社北京7月23日電／據新華社報導，中國駐韓國大使館22日舉辦“古韵新潮——中國式現代化的歷史底蘊與時代風貌”開放日活動，吸引韓國青年國會議員等130多名韓國青年代表到場感受多元立體、古今交融、生機勃勃的中國。



活動中，韓國青年探訪使館公共活動區域，通過欣賞中國傳統樂器演奏、品嘗普洱茶、親手製作漆扇等活動體驗中國傳統文化；他們還參觀了新能源汽車、圍棋機器人、潮玩展台等，感受中國新時代發展脈動。



來自首爾大學的學生金大賢在科大訊飛的展台前駐足，興致勃勃地與機器人對弈了一場五子棋。“第一次與人工智能對弈，這種體驗很新鮮，下起來很有意思。”金大賢說，第一次來中國使館參加這樣的活動，很多體驗超出預期，“這是一次促進韓中交流、讓我能更深入瞭解中國文化的寶貴機會”。



同樣來自首爾大學的學生徐晸苑告訴記者：“正如這次活動主題‘古韵新潮’所表達的，我在現場不僅感受到了中國傳統文化的魅力，也體驗到中國企業在現代科技方面的先進成果。過去與現在能夠和諧共存，對我來說是非常有啟發性的一次體驗。”



中國駐韓國大使戴兵說，這是中國大使館今年首次大規模向韓國民眾開放，重點向韓國青年朋友們開放，因為青年的交流合作代表著中韓關係的未來。他表示，使館開放日是一個窗口，希望韓國青年利用中國的免簽政策，到中國走一走、看一看，去瞭解一個更加真實的中國。