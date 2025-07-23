是否辭職？石破茂澄清

中評社北京7月23日電／據新華社報導，多家日本媒體23日援引消息人士的話報導，首相石破茂有意在8月底前宣布辭職，為執政聯盟參議院選舉失利擔責。當日晚些時候，石破茂在東京接受媒體採訪時重申留任意向，表示此前有關其辭職的媒體報導不實。



媒體：辭職“不可避免”



日本《每日新聞》報導稱，自民黨將於8月總結這次參議院選舉的情況，石破茂已基本確定在8月底前宣布辭職。



另據日本共同社報導，執政聯盟領導層23日表示，鑒於執政聯盟在參議院選舉中遭遇重大挫折，石破茂的辭職已不可避免，他可能會在8月就是否辭職宣布決定。



石破茂21日曾就參議院選舉失利表達歉意，但考慮到日本當下面臨日美關稅談判、物價上漲等問題，為保持政治穩定，他有意繼續擔任首相。對於執政聯盟為何失利，石破茂說原因包括政治改革、物價上漲等問題，並表示將盡快進行分析。



石破茂：媒體報導失實



美國總統特朗普當地時間22日晚在社交媒體上發文稱，美國與日本達成貿易協議。石破茂23日早接受記者提問時曾表示，在仔細研究協議內容之前，他不對“去留問題”置評。



據日本《讀賣新聞》等媒體報導，石破茂曾向親信表示，將等到日美達成貿易協議後，再處理為選舉失利承擔責任問題。



23日下午，石破茂在自民黨總部與包括前首相麻生太郎、菅義偉和岸田文雄在內的黨內高層舉行會談。他在會談後接受媒體採訪，表明繼續留任意向，指稱媒體關於其辭職的報導“完全沒有事實依據”。他說：“關於我是否辭職，今天的會談中完全沒有涉及。我本人也從未發表過類似言論。”