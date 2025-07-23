李家超：強化制度　發揮效率和潛力

香港特區行政長官李家超（中評社 段曉魯攝） 中評社香港7月23日電（記者 段曉魯）香港特區行政長官李家超今日主持“行政長官表揚榜”頒獎典禮，他表示，將繼續強化制度，讓管理層更好發揮主動領導能力，使公務員團隊更能充分發揮他們的效率和潛力，以行動實現政府以結果為目標的施政理念。



李家超說，我在2023年推出“行政長官表揚榜”，表揚特區政府模範的公務員團隊和人員，鼓勵公務員不斷求進，並向社會展示政府的不懈努力和公務員的優秀表現。今次獲獎的兩支優秀團隊各展所長，不但為整個公務員團隊樹立了典範，更代表了香港特區政府精益求精、無懼挑戰的信念，以行動譜寫了令我們引以為榮的香港模範公務員好故事。



李家超表示，對於公務員同事一直充滿信心。上任以來，我改變了政府文化，建立以結果為目標的政府，我要求領導主動帶領，讓各位公務員同事都能盡展所長。



李家超亦表示，香港的政府效率被評為世界第二。在上個月發布的《2025年世界競爭力年報》中，香港全球競爭力在2019年後首次重返三甲，“政府效率”登上世界第二、亞洲第一，彰顯香港公務員的卓越能力和高效表現，令我們深受鼓舞。



李家超指出，會繼續強化制度，讓管理層更好發揮主動領導能力，使公務員團隊更能充分發揮他們的效率和潛力，以行動實現政府以結果為目標的施政理念。