陳百里：雙層稅制有效鼓勵香港高價烈酒貿易

香港特區立法會23日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月23日電（記者 盧哲）香港特區署理商務及經濟發展局局長陳百里23日在立法會表示，由去年十月十六日調低高端烈酒稅率後至今年六月底的八個半月，進口並已完稅的烈酒貨量（按升計算）和其價值與調低烈酒稅率前八個半月比較均有上升，其中烈酒進口貨量上升逾兩成，而價值則大幅上升近九成，反映政府引進的雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易。但強調政府現階段未有計劃再次調整烈酒稅。



香港特區政府自去年十月起將進口價高於200元的烈酒，200元以上部分的稅率由百分之一百降至百分之十。



在23日舉行的立法會大會上，陳百里在回覆議員提問時表示，香港的烈酒稅適用於作本地銷售或其他用途的烈酒，而出口及經香港轉口到其他地區的烈酒則無需繳付烈酒稅。因此，調低烈酒稅率措施對進口供本地使用的烈酒有較直接影響，而烈酒轉口貿易則較受全球經濟狀況及地緣政治等宏觀因素影響。



陳百里說，根據香港海關提供的統計數字，由去年十月十六日調低高端烈酒稅率後至今年六月底的八個半月，進口並已完稅的烈酒貨量（按升計算）和其價值與調低烈酒稅率前八個半月比較均有上升，其中烈酒進口貨量上升逾兩成，而價值則大幅上升近九成，反映政府引進的雙層稅制有效鼓勵高價烈酒貿易。



另外，陳百里強調，由於調低烈酒稅率的措施實施時間尚短，其在各方面的成效仍有待觀察。“對於部分業界希望政府可進一步下調烈酒稅，我們希望重申，降低烈酒稅的目的是鼓勵業界在香港進行高價值烈酒的貿易拍賣，藉此帶動物流和儲庫、旅遊和高端美食消費等高增值產業的發展。與此同時，我們亦應謹慎地避免因調低烈酒稅而導致市民增加飲用烈酒，因而衍生其他問題。”陳百里說，政府推出有關措施時，已充分平衡推動經濟發展、維持公共財政穩健及保障公眾健康等不同的政策考慮。會密切留意烈酒貿易的發展，適時檢討措施成效。任何進一步調整均需審慎考慮各方面的影響，並從長計議。政府現階段未有計劃再次調整烈酒稅。