過去三年逾14萬港高中生參與公民科內地考察

香港特區立法會23日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月23日電（記者 盧哲）香港特區政府教育局局長蔡若蓮23日在立法會表示，二○二四／二五學年逾八萬名中小學生已報名參與學生內地交流計劃，可見計劃廣受學校歡迎。而教育局於二○二三年四月起開展公民科內地考察，過去三個學年累計已安排超過140000名高中學生和15000名教師參與。



蔡若蓮當日在立法會回答議員關於學生內地交流計劃的提問時說，學生內地交流計劃由學生自願報名參加，一直受學校、家長及學生歡迎。由二○一四／一五至二○一八／一九五個學年，中小學生參與人次由約五萬增加至超過七萬。隨著香港與內地恢復全面通關，教育局於二○二三／二四學年重啟學生內地交流計劃，學校反應積極，學生參與人數約六萬八千，與疫情前的水平相若。二○二四／二五學年的情況更令人鼓舞，逾八萬名中小學生已報名參與學生內地交流計劃，可見計劃廣受學校歡迎。



教育局於二○二三年四月起開展公民科內地考察，過去三個學年（二○二二／二三至二○二四／二五學年）累計已安排超過140000名高中學生和15000名教師參與。蔡若蓮說，教育局持續優化公民科內地考察的規模和安排，行程由二○二二／二三學年22個一至三天廣東省行程，增加至二○二四／二五學年28個一至五天行程，涵蓋11個省份和直轄巿，讓學生於內地考察期間參與不同類型的學習活動；並安排部分行程在當地綜合實踐活動基地或其他參訪點進行體驗式學習活動。

