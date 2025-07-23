過去一年香港各項人才計劃共約14萬宗獲批

香港特區立法會23日舉行大會（中評社 盧哲攝） 中評社香港7月23日電（記者 盧哲）香港特區政府勞工及福利局局長孫玉菡23日在立法會表示，自去年六月一日、截至今年六月底，香港各項人才輸入計劃共接獲逾19萬宗申請，當中近14萬宗獲批。“新資本投資者入境計劃”共接獲1295宗申請、當中673宗獲批。而以吸納高收入人士或頂尖學府學士畢業生為目標的高才通計劃自二○二二年底推出以來反應踴躍，截至今年六月底共收到約135000宗申請，當中近109000宗獲批。



孫玉菡在回答議員提問時表示，特區政府正推行多項吸引人才與資本投資者的入境計劃，積極吸納專業人才、企業家及高資產人士，豐富本地人才庫及吸引更多新資金落戶香港，提升香港的整體競爭力，促進本地經濟多元化及創新發展。自去年六月一日，截至今年六月底，“高端人才通行證計劃”（高才通計劃）、“一般就業政策”、“輸入內地人才計劃”、“優秀人才入境計劃”（優才計劃）、“非本地畢業生留港／回港就業安排”、“輸入中國籍香港永久性居民第二代計劃”以及“科技人才入境計劃”共接獲逾19萬宗申請，當中近14萬宗獲批。另外，“職專畢業生留港計劃”要待首批合資格全日制高級文憑課程學生於二○二六年年中起畢業後才開始接受申請。



孫玉菡說，在“新資本投資者入境計劃”下，投資推廣署負責審查申請是否符合有關財務規定，入境處則負責審批簽證‍／進入許可、延長逗留期限和無條件限制逗留的申請。去年六月一日至今年六月底，入境處共接獲1295宗“新資本投資者入境計劃”的申請，當中673宗獲批。



孫玉菡提到，以吸納高收入人士或頂尖學府學士畢業生為目標的高才通計劃自二○二二年底推出以來反應十分踴躍。截至今年六月底，共收到約135000宗申請，當中近109000宗獲批，有約四成（約32000名）B類及C類的申請者畢業於海外頂尖大學的學士課程。



過去三年，“一般就業政策”及“輸入內地人才計劃”下分別約76000及57000宗獲批申請中，從事創新科技（創科）相關範疇工作的獲批申請人數目分別為1654及4006。優才計劃下，過去三年成功通過甄選程序的獲批個案約有27000宗，當中8021名申請人背景來自創科相關範疇。至於旨在吸納科技人才來港從事研發工作的“科技人才入境計劃”，過去三年共有334位申請人獲批，全數從事創科範疇工作。