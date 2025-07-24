快評：大罷免選情緊繃　柯文哲的一票不能少

中評社快評／台灣首波大罷免投票26日進行，選情緊繃，藍白綠近日全力催票，一票都不能少。民眾黨前主席柯文哲能否投票，以什麼方式投票，這幾天成為焦點，也成為民進黨當局的燙手山芋。



台北地院日前審理京華城案，裁定柯文哲從8月2日起延長羈押2個月。柯妻陳佩琪日前表示要透過律師幫柯文哲聲請“戒護投票”，民眾黨23日早上已委律師完成遞狀，台灣“最高行政法院”今天(24日)上午9時40分開庭審理，決定是否讓柯文哲行使投票權。



柯文哲涉京華城案被羈押，但並非已定罪受刑人，而是仍在審理中的羈押被告，其公民資格並未受到剝奪，有投票的權利。民眾黨稍早向賴當局施壓：“問題就一句：柯文哲沒有犯罪，可不可以出來投票？賴政府必須講清楚說明白”。



如果不讓柯文哲投票，在野陣營肯定緊咬不放；如果同意柯文哲投票，當北所一堆人戒護，柯文哲戴手銬、腳鐐投票，悲情的畫面是最好的催票情節和工具。



柯文哲與陳佩琪的戶籍地為台北市大安區，該區“立委”為國民黨藉的羅智強。羅智強、陳佩琪日前一同出席活動，陳表示會努力讓柯文哲出來投給羅一票。



選情緊繃，一票都不能少。中廣前董事長趙少康去年就預訂726前往東非看動物大遷徙，現已決定留在台灣投下不同意罷免票。柯文哲的一票不只關乎自己的投票權能否行使，對羅智強能否挺過惡罷可能也很關鍵。