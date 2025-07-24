中共中央國務院中央軍委給航天員頒發獎章

7月9日，在北京航天城，神舟十九號航天員蔡旭哲（中）、宋令東（右）、王浩澤在記者見面會上敬禮致意。當日下午，中國航天員科研訓練中心在北京航天城舉行神舟十九號乘組與記者見面會，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤太空歸來後首次公開亮相，並分享183天“太空出差”的經歷與感悟。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月24日電／據新華社報導，2024年10月30日，神舟十九號載人飛船成功發射，航天員蔡旭哲、宋令東、王浩澤駕乘飛船順利進駐天和核心艙，在軌駐留6個月，先後進行3次出艙活動，實施6次載荷貨物氣閘艙進出艙任務，完成90餘項空間站建設升級維護維修任務，開展80餘項空間科學實驗與技術試驗，於2025年4月30日安全返回。神舟十九號載人飛行任務，是我國載人航天工程進入空間站應用與發展階段的第四次載人飛行任務，創造航天員單次出艙活動9小時時長的世界紀錄，建成國際首個空間光晶格量子模擬實驗平台，標誌著中國航天事業高水平科技自立自強邁出新步伐，對提升我國綜合國力和中華民族凝聚力，進一步增強全體中華兒女民族自信心和自豪感，激勵全黨全軍全國各族人民攻堅克難、砥礪奮進，具有重要意義。



神舟十九號載人飛行任務的圓滿成功，凝聚著廣大科技工作者、航天員、幹部職工、解放軍指戰員的智慧和心血。蔡旭哲、宋令東、王浩澤同志是其中的傑出代表，他們矢志報國、忠誠使命，不畏艱險、敢於擔當，向世界展示了強大的中國志氣、中國骨氣和中國底氣。蔡旭哲同志2次執行載人飛行任務、累計完成5次出艙活動，成為我國出艙次數最多的航天員。宋令東同志沉著冷靜、勇挑重擔，首次飛天即3次出艙，成為我國首位進行出艙活動的90後航天員。王浩澤同志堅定執著、艱苦磨礪，光榮入選神舟十九號乘組，成為首位進駐空間站的女航天飛行工程師。為褒獎他們為我國載人航天事業建立的卓著功績，中共中央、國務院、中央軍委決定，給蔡旭哲同志頒發“二級航天功勛獎章”，授予宋令東、王浩澤同志“英雄航天員”榮譽稱號並頒發“三級航天功勛獎章”。



蔡旭哲、宋令東、王浩澤同志是不忘初心、牢記使命、獻身崇高事業的時代先鋒，是探索宇宙、築夢太空、建設航天強國的標兵模範。黨中央號召，全黨全軍全國各族人民要以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，以受到褒獎的航天員為榜樣，深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，更加緊密團結在以習近平同志為核心的黨中央周圍，大力弘揚“兩彈一星”精神和載人航天精神，堅定信心、保持定力，奮發進取、拼搏奉獻，為以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業而團結奮鬥！