三部門聯合下發通知要求做好擁軍擁政工作

陸軍第74集團軍某旅利用訓練間隙，組織官兵重溫入伍誓詞（2024年7月31日攝）。八一軍旗，高高飄揚；八一軍徽，熠熠生輝。97年來，英雄的人民軍隊捍衛萬里山河，守護萬家燈火，築起堅不可摧的鋼鐵長城。“八一”建軍節之際，全軍官兵在各自戰位上，以軍人特有的方式慶祝中國人民解放軍建軍97周年。（圖片來源：新華社） 中評社北京7月24日電／據人民日報報導，中國人民解放軍建軍98周年即將到來之際，退役軍人事務部、中央軍委政治工作部、全國雙擁工作領導小組辦公室聯合下發通知，要求各地各部隊堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹習近平總書記關於雙擁工作的重要論述，扎實做好節日期間擁軍優屬、擁政愛民工作，進一步鞏固發展堅如磐石的軍政軍民團結，共同續寫愛我人民愛我軍的時代新篇。



通知指出，今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年，各地各部隊要廣泛開展以愛國主義為核心的主題鮮明、形式多樣的群眾性雙擁宣傳教育活動。大力宣傳中國人民抗日戰爭勝利的偉大歷史意義，大力宣傳軍政軍民團結的特有優勢，大力宣傳全國軍民弘揚偉大抗戰精神、戰勝一切艱難險阻、創造幸福美好生活的堅定信心。組織軍民參觀抗戰遺址、紀念場館、主題展覽，學習宣揚抗戰英模先進事跡，教育引導廣大軍民銘記歷史、奮發有為，不斷強化軍民國防觀念和憂患意識，積極投身強國強軍偉大實踐。結合新一屆全國雙擁模範城（縣）宣傳和“最美擁軍人物”發布活動，集中推出一批作風過得硬、群眾口碑好、示範作用強的雙擁典型，在全社會推動興起新的雙擁熱潮。



通知要求，各地要突出備戰急需、官兵急盼籌劃組織擁軍工作。結合節日走訪、軍政座談等時機，聽取瞭解駐軍部隊在戰備訓練和建設改革中遇到的困難需求，想方設法協調解決。針對部隊夏季演訓需求，主動靠前服務，協助做好場地征用、交通警戒、軍供保障等工作，助力部隊練兵備戰。各地要充分發揮科技、產業等資源優勢，積極開展科技擁軍、信息支前等行動，助推新質戰鬥力提升。深入開展“聚焦一線、聚力解難”“情系邊海防官兵”等擁軍優屬活動，動員擁軍企業、志願者隊伍等社會各界力量關心關愛執行重大任務、駐邊遠艱苦地區和高原海島部隊官兵，用心用情幫助官兵解決一批實際困難，激勵官兵愛軍精武、戍邊衛國。



通知指出，各部隊要堅決貫徹落實軍隊參加和支援經濟社會建設領導小組年度工作部署安排，發揮軍隊優勢支持經濟社會高質量發展。突出支持鄉村振興，跟進黨中央關於鞏固成果、常態化幫扶機制等政策調整，及時優化軍隊幫扶措施，持續深化黨建、教育、醫療、消費和興邊富民等援建行動，確保幫扶任務平穩有序推進。節日期間廣泛組織送溫暖獻愛心等便民惠民活動，積極為城鄉低保對象、殘疾人、空巢老人和留守兒童等困難群體辦實事、做好事，以實際行動維護人民子弟兵良好形象。針對汛期自然災害頻發特點，各部隊要勇於承擔搶險救災等急難險重任務，積極做好應急救援各項準備，確保遇有情況迅即行動，全力保障人民群眾生命財產安全。