中評社北京7月24日電／網評：攜手開創更加美好的人工智能未來



來源：人民網 作者：鄭理文（國際問題觀察員）



當前，全球人工智能技術突飛猛進，深刻改變人類生產生活方式。人工智能全球治理攸關全人類命運，是各國面臨的共同課題。作為負責任的人工智能大國，中國始終堅持以人為本，積極加強人工智能全球治理和國際合作，以共商促共享，以善治促善智。



中國積極倡導智能向善。人工智能技術如同一把雙刃劍，既可能成為改進社會治理、維護國際安全的力量，也可能成為威脅公平正義、危及和平穩定的源頭。科技本身沒有善惡之分，關鍵看人類如何利用。中國主張安全與發展並重，妥善應對科技發展帶來的規則衝突、社會風險、倫理挑戰，確保人工智能的發展能夠持續增進人類福祉，推動全球發展。



早在2018年，中國就提出要加強人工智能發展的潛在風險研判和防範，確保人工智能安全、可靠、可控。2023年7月，《生成式人工智能服務管理暫行辦法》正式發布，成為全球範圍內首個生成式人工智能監管方案。中國在二十國集團、聯合國教科文組織等平台提出人工智能安全和隱私保護、算法透明度等治理倡議，推動全球數據安全規則協調，呼籲各國開發和使用人工智能必須符合《聯合國憲章》的宗旨和原則。此外，中國推動人工智能在可持續發展、氣候變化、公共衛生等領域的規範應用，讓人工智能真正服務於全球社會進步。國際電信聯盟電信標準化局戰略部部長沃爾納表示：“在促進人工智能向善方面，中國是積極的支持者和引領者。”



中國全力踐行公平普惠。人工智能是全人類的智慧結晶和共同財富，不應成為“富國和富人的遊戲”。面對南北科技、數字和人工智能鴻溝不斷擴大帶來的挑戰，當務之急是提高人工智能的技術可及性，使之惠及廣大發展中國家。中國積極同各方攜手努力，用實際行動促進人工智能公平普惠發展。



中國提出《人工智能能力建設普惠計劃》，助力各國共享智能紅利，不讓任何一個國家掉隊。為推進普惠計劃的落實，中方倡議成立“人工智能能力建設國際合作之友小組”，和贊比亞共同舉辦“之友小組”會議，為完善人工智能治理、彌合數字鴻溝凝聚共識。