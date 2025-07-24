中評社北京7月24日電／網評：向“創”而行 中國製造提質升級



來源：新華社 作者：高亢、郭倩、李雁爭（新华社记者）



全國規模以上工業增加值同比增長6.4%，高技術製造業增加值增長9.5%，3D打印設備、新能源汽車、工業機器人產品產量分別增長43.1%、36.2%、35.6%……翻開上半年工業經濟成績單，躍升的數據展現中國製造的韌性與活力。



中國“小怪獸”LABUBU火爆全球、古法黃金鏨刻出祥雲吉祥紋樣、新能源汽車顔色由用戶手機一鍵定制直通工廠……盛夏7月，記者深入多地調研，感受著創意設計之“美”帶來的智能製造之變。



創意設計提升品牌價值



手起錘下，由點及面、從直變曲，經工匠成千上萬次的捶打，終成“一張打”金壺。在老鋪黃金工廠裡，記者見證著古法工藝與現代設計有機結合。



今年6月，老鋪黃金首家海外店在新加坡開張，摩根大通隨後發布調研報告稱：客流量強勁，平均排隊時間1至3小時，九成客戶是首次光顧，他們被設計、工藝及產品寓意所吸引……



品牌成立16年，老鋪黃金憑借設計和商業模式創新，在傳統珠寶市場開辟出一條新賽道。去年公司營收、利潤同比分別增長166%和254%，今年上半年依然延續增長勢頭。



老鋪黃金的故事，印證近年來越來越多獨具創意和設計的國貨持續出圈，一路“種草”全球。