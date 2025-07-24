中評社北京7月24日電／ 網評：中國好設計，製造新活力



來源：新華社 作者：王悅陽、高亢（新華社記者）



上半年，一系列中國產品不斷“出圈”：全球多地排隊搶購潮流玩具Labubu、來自義烏的太陽能風扇帽熱銷海外、小米首款電動SUV大受歡迎……從潮玩手辦到機電產品，“中國設計”成為撬動中國製造提質升級的重要動能。



好設計，讓全球重新認識中國製造。不斷擺脫以往依賴低價格、低成本的競爭模式，產品向價值鏈高端攀升，品牌也擁有了更加豐富的內涵和更強的市場競爭力。



這裡有東方美學的凝練表達。躋身全球汽車製造商前列的比亞迪展示“龍顔美學”，“出海”新加坡受熱捧的老鋪黃金產品融合經典文化紋樣與古法鏨刻工藝，傳統文化元素的融入推動構建獨特品牌認知，飽含東方韵味的設計在全球市場得到更為廣泛的青睞。



這裡有科技創新的加力賦能。一方面，設計為科技創新提供參考路徑，如新能源汽車的外觀空氣動力學設計，倒逼電池輕量化與電機效率提升；另一方面，材料、工藝等的突破不斷擴展設計落地的可能性，如記憶合金讓可變形家具從概念變為現實。



這裡有市場需求的激發引領。越來越多設計環節開始走出“工作室”，進一步貼近市場，更好洞察用戶需求，通過精準匹配不斷提升用戶的產品體驗。設計是創新鏈的重要一環，優秀的設計能夠挖掘潛在需求，創造新的需求，以新產品、新功能、新體驗，更好為生產生活服務。



在全球產業格局深刻變革的背景下，中國製造正在向中國創造邁進。充分發揮中國好設計的牽引作用，通過繼續構建設計創新激勵機制，加大知識產權保護力度，將更好培育製造業的新質生產力。