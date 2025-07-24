校園配餐服務新國標出台

中評社北京7月24日電／據新華社報導，我國首個校園配餐服務管理國家標準《校園配餐服務企業管理指南》近日由市場監管總局發布。這一標準適用於哪些企業，從哪些方面對校園配餐服務管理進行了完善？



市場監管總局明確，這一標準適用於為中小學、幼兒園提供學生餐制備及配送服務的餐飲服務經營者，不適用於校園自建食堂、學校食堂分包商或承包商。校園配餐服務企業指主要服務於中小學、幼兒園，根據其訂購要求集中加工、分送學生餐但不提供就餐場所的餐飲服務經營者。



根據這一標準，學生餐包括為在校學生配送的早、午、晚餐或加餐（如下午點心餐），通常包括桶裝、箱裝或盒裝的熱食及水果和預包裝食品（如牛奶、餅幹、糕點等）。



標準對校園配餐的過程管理提出要求，建立全過程食品安全管理、風險識別與控制制度，食品安全風險防控的動態管理機制，記錄製作完成、配送到位、用餐前相應的時間和熱食中心溫度。如熱食在熟制後1小時內分裝，配送人員佩戴口罩等防護用品等。



傳統監管模式下，校園餐問題很多是在事後暴露，如何加強事中監管、事前預警？這一標準提出，經營者的設施設備接入“互聯網＋明廚亮灶”系統，在學校和校園配餐企業的醒目位置設置信息公示欄展示相關信息，主動告知查看渠道。



“標準從整體上提高了校園配餐的管理門檻。”科信食品與健康信息交流中心主任鐘凱說，補齊食品安全鏈條監管短板，對過程管理提出了更高要求。



鐘凱說，和食堂供餐相比，校園配餐對於食品安全的要求是相同的。學生餐最主要的危險是致病微生物引起的食源性疾病，比如生熟不分、交叉污染導致的沙門氏菌食物中毒，配送距離較遠、保溫沒做好導致蠟樣芽胞杆菌食物中毒等。