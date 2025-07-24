若美下半年減息　提振香港地產及企業投資

中評社香港7月24日電／大公報報導，據中國工商銀行（亞洲）東南亞研究中心分析，展望2025年下半年，美國經濟將繼續受到“特朗普2.0”政策的影響，考慮到前期“搶進口”已經前置部分進口需求，“對等關稅”對弈形勢最嚴峻的時候已過，下半年淨出口對美國經濟增長的負面影響或明顯減弱。在基準情形（即美聯儲2025年累計減息2次左右）下，預計美國經濟增長趨勢將保持“前低後高”，全年有望實現1.5%左右的溫和增長。



下半年消費料溫和增長



具體來說，預期下半年消費保持溫和正增長。



首先，若居民部門資產負債表保持穩健，仍可支撐消費增長。居民部門杠杆率（即居民部門債務總額占GDP的比例）有望延續降至69.2%的低位。截至5月，消費信貸占可支配收入的比例5.78%，非農平均實際時薪同比增速自1月的0.95%回升至5月的1.47%。



其次，關稅及財政政策影響或呈中性：一是關稅政策對通脹的影響預期在三季度逐步明朗，消費信心有望逐漸溫和回升；二是“大而美”法案延續減稅措施，預計推動工資增長，對私人消費有提振效應；三是特朗普政策持續反復，美股雖則呈現上漲趨勢，但是波動率大幅上升，相對降低投資美股的性價比，今年3月、5月美股資金均出現淨流出，從而在一定程度上削弱美國居民的財富效應，預料對整體消費增長有所掣肘。



此外，長端利率持續維持高位制約房價漲幅，亦影響居民財富增值。



若美聯儲下半年減息，預期對利率敏感的地產、企業投資等行業有所提振。庫存投資方面，“搶進口”明顯帶動中游補庫，但下游受經濟放緩影響、上游觀望情緒濃厚。



地產投資方面，長端利率遲遲未見回落掣肘地產投資擴張，截至5月，30年抵押貸款利率為6.8厘、仍略高於美國房地產信息平台Zillow的房屋租金收益率（6.7%），短時間內利率水平或依然對房地產投資有一定限制。



企業投資方面，截至今年一季度，標普500成份股投入資本回報率（ROIC）為5.1%，與投資級企業債利率相當，設備投資的成本效益較改善進程緩慢，知識產權投資增長較快，但一季度邊際有所放緩，微軟、亞馬遜等廠商資本支出增速有所放緩，可見投資意願仍受貿易不確定性影響。