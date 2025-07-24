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泰柬軍方說在邊境地區發生衝突
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2025-07-24 10:54:07
中評社北京7月24日電／據新華網報導，泰國陸軍24日表示，當天早上，柬埔寨方面在邊境地區率先開槍後，雙方發生衝突。柬埔寨國防部發言人說，柬埔寨士兵24日在邊境爭議地區與泰國士兵發生衝突。
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